اتهام أبوين بإجبار طفلتهما "9 أعوام" على الدعارة

قالت شرطة صقلية، في جنوب إيطاليا إنه تم وضع أبوين قيد الإقامة الجبرية لإجبارهما ابنتهما التي تبلغ من العمر تسع سنوات على الدعارة.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن الشرطة قولها إنه تم وضع أيضا رجُلين يبلغان من العمر 63 و79 عاما قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطهما في هذه الجريمة من خلال دفعهما أموالا لوالدي الطفلة مقابل ممارسة الجنس معها.

وأشارت وكالة "أنسا" الإيطالية في تقريرها إلى أن والدي الطفلة في حالة فقر مدقع.

وقالت الطفلة، التي نقلت إلى إحدى دور الرعاية، للمحققين بأن والديها أخبراها بأن العائلة ستحصل على مبلغ 5 يورو إذا قامت بتقبيل أحد هذين الرجلين وسوف تحصل على مبلغ يتراوح ما بين 25 إلى 30 يورو إذا فعلت "أشياء أخرى" مع هذين الرجلين.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها في الجريمة بعدما تلقت بلاغا من أحد المواطنين الذي شاهد الفتاة وهي تتعرض للاعتداء الجنسي في مكان مفتوح في الريف في حضور والدها.