شاهد: زفاف جماعي لأبناء جاليات عربية في إسطنبول

تحت عنوان "القدس والأقصى عنوان فرحتنا"، استضافت مدينة إسطنبول التركية، السبت، حفل زفاف جماعي لـ100 عريس وعروس من أبناء جاليات عدة دول عربية.

الحفل الذي شهد حضور مشاركين من جنسيات عربية مختلفة، نظمته هيئة "علماء فلسطين في الخارج" بالتعاون مع بلدية "سلطان بيلي" وبدعم من وقف "مهور" التركي وبحضور "بشرى"، كريمة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم.

كما حضر الحفل رئيس بلدية سلطان بيلي "حسين كسكن"، وقائم مقام البلدية، حسين كوبيلاي، ورئيس وقف المهور والأسرة "اي جل ازديم"؛ إذ ساهم الوقف في تقديم الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية وكل مستلزمات الزواج من خلال متبرعين.

وعن سبب اختيار عنوان الحفل، قال نواف التكروري، رئيس هيئة (علماء فلسطين في الخارج) "القدس حاضرة في قلوب الأمة، وينبغي علينا أن نتذكرها في أفراحنا وأطرحنا".

وأضاف "قضية القدس تجمع كل العرب والمسلمين؛ لذلك كان ينبغي علينا أن نُذكّر العرسان، وهم في بداية حياتهم بأن تبقى قضية القدس موجودة بينهم و تكون أساس تكوين بيتهم، لما في ذلك من معانٍ مختلفة".