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منوعات|الهند

شاهد: رئيس الوزراء الكندي وعائلته يزورون تاج محل بالهند

18/2/2018

اصطحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عائلته في جولة بتاج محل (الأحد) في مُستهل زيارته إلى الهند.

وكان ترودو وصل إلى الهند (السبت) في زيارة تستمر لسبعة أيام بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين كندا والهند.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الكندي وعائلته مُدنا ومواقع أثرية عدة في أنحاء الهند قبل أن يختتم زيارته للبلاد باجتماع مع نظيره الهندي ناريندرا مودي يتناول موضوعات في مجالات من بينها التعاون النووي للأغراض المدنية والفضاء والدفاع والطاقة والتعليم.

وحسب إحصاءات رسمية في الهند، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 مليار دولار خلال العام 2015.

 

المصدر : الحزيرة مباشر + رويترز
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