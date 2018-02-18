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منوعات|كوريا الجنوبية

شاهد: تركية تقطع مسافات طويلة لتشجيع ابنها في الألعاب الشتوية

18/2/2018

تعتبر أسرة الرياضي التركي حمزة دورسون، أكبر داعم ومحفز له في دورة الألعاب الشتوية المقامة حاليًا في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

حمزة دروسون، يمثل تركيا في الألعاب الشتوية، في مجال التزلج، بعد أن تغلب على مرض أصيب به قبل عامين بفضل الرعاية التي حظي بها من قبل والدته "آسيا".

وقال دروسون، إن والدته جاءت من ولاية أغري التركية (شرق)، لتكون أكبر محفز معنوي له في المسابقة التي سيشارك فيها يوم الجمعة المقبل.

وأضاف "أسرتي جاءت من أغري إلى كوريا الجنوبية لمتابعتي أثناء المسابقة، وقطعت مسافة 16 ساعة بالطائرة، أنا سعيد جدًا لأن أسرتي تقف إلى جانبي وتساندني في أول دورة ألعاب أولمبية أشارك فيها".

من جانبها، قالت آسيا دروسون والدة حمزة، إنها أحضرت معها من أغري، الأطعمة والحلويات التي يحبها ابنها.

وأعربت عن اعتزازها بولدها حمزة، مضيفة "اضطر ولدي إلى ترك ممارسة الرياضة لفترة بسبب إصابته بالمرض، إلى أن وصل لمرحلة كان يوشك فيها إلى اعتزال الرياضة نهائيًا، غير أنني قلت له إنه قادر على التغلب على المصاعب التي يواجهها، وكنت له عونًا وسندًا".

ومن المنتظر أن يشار حمزة دروسون، الخميس، في مسابقة تزلج حر 15 كيلو مترًا، ضمن دورة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية.

وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة "بيونغ تشانغ"، شمال شرقي كوريا الجنوبية، في 9 فبراير/شباط الجاري على أن تختتم في 25 من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من ألفين و925 رياضيًا من 92 دولة.

المصدر : الأناضول
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