تطبيق يتيح إجراء اتصال بالهواتف الذكية في غياب الإشارة

يطور العلماء الألمان حاليا تطبيقا جديدا يتيح استخدام الهواتف الذكية في إجراء اتصالات في حالة عدم وجود إشارة أو تغطية من شبكات الاتصالات.

وقد طور الباحثون الألمان بالتعاون مع مكتب الحماية المدنية ووزارة الأبحاث في ألمانيا تطبيقًا باسم "سمارتر" يتيح استخدام شريحة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" الموجودة في الهاتف الذكي للاتصال مع الأجهزة الأخرى الموجودة في المناطق المجاورة والتي تحتوي على نفس التطبيق دون الحاجة إلى وجود تغطية من شبكات الاتصالات.

وقد نجح العلماء الألمان في تحقيق اتصال بين الأجهزة الذكية على بعد يتراوح بين 200 و250 مترًا في الأماكن المفتوحة باستخدام التطبيق الجديد.

وبعد تحقيق الاتصال مع الجهاز الآخر الموجود على مسافة 200 متر لطلب المساعدة، يمكن لهذا الجهاز إجراء اتصال بنفس التقنية مع جهاز آخر على نفس البعد، وهكذا حتى يتم الوصول إلى جهاز موجود في نطاق تغطية شبكات الاتصالات لطلب النجدة.

ويمكن استخدام التطبيق الجديد في مجموعة عديدة من الحالات مثل انقطاع التيار الكهربائي أيضًا أو التعرض لهجوم معلوماتي أو لكارثة طبيعية.

وقال البروفيسور "ماتياس هوليك" من "الجامعة الفنية" في مدينة دارمشتاد الألمانية إن "الكوارث والأزمات يمكن أن تقع في أي وقت وفي أي مكان، لذلك يجب الاستعداد لها بصورة مناسبة".

وقد جرى اختبار هذه التكنولوجيا الجديدة بنجاح في تجربة واسعة النطاق لكن ما زال هناك وقت طويل قبل أن تكون متاحة للاستخدام اليومي.

وأضاف "هوليك" أنه لسبب ما لم تدعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والمستخدمة في التجربة متطلبات هذا النوع من الاتصال بشكل تلقائي "واضطررنا إلى تعديلها فنيا وإجراء تغييرات كبيرة عليها".

وقال إن الأساس العلمي لهذه التكنولوجيا ثبتت صحته والكرة الآن في ملعب منتجي الهواتف الذكية لكي يدعموها في أجهزتهم.