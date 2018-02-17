شاهد: علماء يحفزون نمو الشعر بمادة تستخدم لطهي البطاطا

قال علماء يابانيون إنهم طوروا طريقة لتحفيز نمو الشعر بمساعدة مادة كيميائية تستخدم لطهي البطاطا المقلية، وحذروا من أن تناول المزيد من البطاطا المقلية لن يشفي من الصلع.

ونجح فريق بحث من جامعة (يوكوهاما الوطنية) في اليابان من إنتاج خمسة آلاف جريبة شعر بمساعدة مادة ثنائي ميثيل السيلوكزان التي تعد عنصرا رئيسيا لزراعة عدد كبير من الجريبات واستطاعوا إنبات شعر على ظهر الفئران بعد زرع في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.

وقال الباحث الرئيسي جونغي فوكودا، إن أبحاثهم المنشورة في مجلة بيوماتريال في الأول من فبراير/ شباط، قد انتشرت بعد أن نشرت الصحف والمقالات عبر الإنترنت إلى الناس الذين يعتقدون أن تناول البطاطا المقلية سيساعد على علاج الصلع، كما قال جونجي فوكودا.

وجاء سوء الفهم من حقيقة أن الباحثين استخدموا مادة من السيليكون "ديميثيلبوليسيلوكسان" لزراعة عدد كبير من الجريبات. وتفيد التقارير أن المادة الكيميائية نفسها تستخدم من قبل مطاعم الوجبات السريعة للزيت التي تقلى به البطاطا.

وبعد تقارير أفادت بأن تلك المادة تستخدم في الزيت المخصص لقلي البطاطا، تلقى الباحثون عددا من الاستفسارات بشأن كمية البطاطا المقلية المطلوب أكلها لعلاج الصلع.

وأوضح كبير الباحثين جونغي فوكودا، أنه "لا يهم الكم الذي تتناوله من البطاطا المقلية، لن ينمو المزيد من الشعر في رأسك أبدا، إنه سوء فهم كامل انتشر بين الناس".

لكن فوكودا قال إن البحث الذي نشر في دورية (بيو ماتيريالز) كان نجاحا كبيرا لأن العلماء عانوا في السابق لإنتاج كميات كبيرة من بصيلات الشعر اللازمة لإحداث نمو كاف للشعر.

ويؤكد أن البحث كان رائدا مع ذلك، حيث أن أحد العقبات الرئيسية لتجدد الشعر كان الإنتاج الضخم، مشيرا إلى أن الطريقة الجديدة يمكن أن تساعد في تعزيز العلاج التجديدي للشعر في المستقبل القريب.

وقال فوكودا إنه بفضل "سوء تفسير" أبحاثه على نطاق واسع، تلقى الفريق أيضا استفسارات أكثر جدية من باحثين وشعب أخرى، يتوقون إلى الطب التجديدي للشعر، لتقديم خلاياهم لاختبار وتطوير البحث.