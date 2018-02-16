شاهد: معلّم تاريخ مصري يجسّد الشخصيات التاريخية في دروسه

قد لا يبدو الأمر على ما هو عليه، لكن أحمد الذهبي يعد نفسه لحصة في التاريخ وليس للتمثيل.

فالذهبي مدرس تاريخ مصري يحاول انتهاج الأسلوب الروائي في تدريس مادة التاريخ لطلبة الثانوية العامة – بارتداء الأزياء والقيام بأدوار شخصيات شهيرة من التاريخ المصري.

وخلال دروسه، يستحضر حياة حكام مصر السابقين مثل محمد علي، الذي يوصف بأنه رائد نهضة مصر الحديثة.

يرى الذهبي أن غالبية المدرسين يجعلون طلابهم يحفظون المعلومات التي يحتاجونها لاجتياز الامتحانات.

وقال الذهبي إنه يسعى أن يقدم شيئا مختلفا عن أسلوب الحفظ والتلقين.

يستغل الذهبي الماكياج والأزياء ومهاراته التمثيلية لجذب الطلبة لمساعدتهم في تذكر المعلومات بصورة ترفيهية.

يستمع طلابه بالدروس، فيجلسون هادئين مستمتعين بأدائه.

الطالبة ميرال ماجد انتابتها حالة من الإرهاق بسبب إجبارها على الحفظ في المواد الأخرى، وقالت إن تجسيد الشخصيات التاريخية سهل عليها كثيرا استيعاب المادة.

ورغم أن الذهبي لا يرتدي أزياء الشخصيات التاريخية في كل حصة، فإنه قال إنه يعرف جيدا كيف يجذب انتباه طلابه.