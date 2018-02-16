شاهد ـ مقابل 62 دولارا: مطعم "طائر" يأخذك إلى باريس

بعد تثبيت أحزمة الأمان والاستماع إلى تعليمات السلامة الأساسية، استقل 12 راكبا طائرة على مقاعد الدرجة الأولى الأربعاء الماضي من وسط طوكيو في "رحلة الأحلام" إلى باريس.

ومع عشاء فاخر من أربعة أطباق، غمر الركاب أنفسهم في رفاهية كبيرة وهم جالسون في المقاعد الوثيرة ويشاهدون معالم العاصمة الفرنسية "مدينة النور" باريس، في رحلة لم يغادروا فيها قط "عاصمة الشمس المشرقة" مدينتهم طوكيو.

ويقول تاكاشي ساكانو، 39 عاما، الذي كان في أول رحلة خيالية له، إن الرحلة الحقيقية لباريس تتطلب مشقة التحضير، كما أنها مكلفة، وتستغرق وقتا" ويؤكد أنه من الأفضل كثيرا أن تتمتع بكل تلك المزايا ومن دون مشقة السفر الحقيقي والتكلفة الباهظة.

وبسعر 6 آلاف و600 ين ياباني أي ما يعادل (62 دولارا) وهو جزء بسيط من تكلفة الرحلة الفعلية في الخارج، فإنه من السهل أن نرى لماذا تم حجز رحلات طيران" فيرست إيرلاين" اليابانية، على مدار ساعتين إلى باريس وروما وهاواي ونيويورك بالكامل منذ افتتاح الشركة في عام 2016.

يقول "هيرواكي آبي" مدير الشركة، إن لديهم الكثير من العملاء المسنين الذين يرغبون في الذهاب إلى الخارج ولكنهم ليسوا قادرين على الوصول بسهولة، بسبب التكلفة المادية المرتفعة ومشقة السفر، مشيرا إلى أن غالبية زوار "فيرست إيرلاينز" هم من كبار السن اليابانيين من جميع أنحاء البلاد.

ويوضح آبي، أن الرحلات الداخلية حول اليابان ستضاف قريبا، مع وجبات الطعام التي تسلط الضوء على المأكولات في المنطقة المستهدفة.