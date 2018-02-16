شاهد: إنقاذ فيل صغير سقط في بئر بتايلاند

عكف مزارعون شرقي تايلاند عدة ساعات اليوم (الجمعة) لإنقاذ فيل صغير بعد أن سقط في بئر في مزرعة لأشجار المطاط.

الوضع كان مأساويا بالنسبة للصغير الذي ظل يكافح لإبقاء رأسه طافيا فوق سطح الماء.

وزاد الطين بلة أن أم الفيل الرضيع اصطدمت بحاجز كهربي وانهارت على الأرض، غير أنها سرعان ما تعافت من الصدمة الكهربية.

وفزع المزارعون على صوت الفيل الصغير وأمه واستدعوا حفارا ميكانيكيا لتوسيع فوهة البئر.

وبعد ثلاث ساعات تمكن الفيل الصغير من الخروج من مأزقه، وسط تهليل منقذيه.

وسرعان ما عاد الفيل الصغير إلى أمه ليختفيا في الغابة بعدها.

ويعيش قطيع ضخم من الفيلة البرية في ذلك الجزء من جنتابوري.

وكثيرا ما تغير الحيوانات على المزارع القريبة وتقتات على المحاصيل وتدمر المزارع، ما دفع الكثير من المزارعين إلى نصب حواجز مكهربة في محاولة لإبعاد الفيلة.