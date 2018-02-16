البث الحي
منوعات|تايلاند

شاهد: إنقاذ فيل صغير سقط في بئر بتايلاند

16/2/2018

عكف مزارعون شرقي تايلاند عدة ساعات اليوم (الجمعة) لإنقاذ فيل صغير بعد أن سقط في بئر في مزرعة لأشجار المطاط.

الوضع كان مأساويا بالنسبة للصغير الذي ظل يكافح لإبقاء رأسه طافيا فوق سطح الماء.

وزاد الطين بلة أن أم الفيل الرضيع اصطدمت بحاجز كهربي وانهارت على الأرض، غير أنها سرعان ما تعافت من الصدمة الكهربية.

وفزع المزارعون على صوت الفيل الصغير وأمه واستدعوا حفارا ميكانيكيا لتوسيع فوهة البئر.

وبعد ثلاث ساعات تمكن الفيل الصغير من الخروج من مأزقه، وسط تهليل منقذيه.

وسرعان ما عاد الفيل الصغير إلى أمه ليختفيا في الغابة بعدها.

ويعيش قطيع ضخم من الفيلة البرية في ذلك الجزء من جنتابوري.

وكثيرا ما تغير الحيوانات على المزارع القريبة وتقتات على المحاصيل وتدمر المزارع، ما دفع الكثير من المزارعين إلى نصب حواجز مكهربة في محاولة لإبعاد الفيلة.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)