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شاهد: مهرجان لفنون الشارع يجذب المئات بالقاهرة

15/2/2018

جمعت عروض فنية في شارع بالقاهرة مئات المصريين في مهرجان بوسط المدينة جلب لهم الموسيقى النوبية وأغنيات شعبية وحتى عروض سيرك.

وغنى الحضور مع الموسيقى ورقص البعض بينما كان المؤدون يغنون أمام المشاهدين في شارع للمشاة، يعد منطقة تجارية، يسمى ممر بهلر.

ولما زاد عدد الجمهور بحيث لم يتسن للجميع الرؤية تسلق بعضهم سلالم وصعدوا على كراسي أو أي شيء وجدوه لرؤية العروض.

وتُقدم عروض مهرجان ممر بهلر لفنون وإبداع الشارع المصري مجانًا وتتيح للمارة في المنطقة مشاهدة ما يرغبون من عروض.

كما أنه عرض نادر في شارع بوسط القاهرة، وحدوثه في الشارع يجعله مميزًا بالنسبة لبعض أفراد الجمهور.

وللفنان الذي أدار المهرجان انتصار عبد الفتاح خطة طموح لتحويله إلى مركز ثقافي بتنظيم المهرجان فيه شهريًا.

وإضافة لأجواء العروض الفنية المبهرة أُضيئت مصابيح ملونة على المباني التي أشرفت على مكان المهرجان الذي نُظم من التاسع حتى 14 فبراير/شباط الجاري.

المصدر : رويترز
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