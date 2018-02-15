شاهد: شاب مصري مبتور الساقين يتفوق في إصلاح السيارات

كثير من الناس يكافحون من أجل العثور على عمل إذا كانوا مبتوري الساقين، لكن الشاب المصري محمود حلبي البالغ من العمر 21 عاما جعل من نفسه فنيا لتصليح السيارات.

ومحمود فني سيارات ويساعد والديه الفقيرين من خلال العمل منذ كان صغيرا، ولكن قبل سبع سنوات، تعرض لحادث مروع.

فبعد سفره من مدينة الإسكندرية الساحلية إلى منزله في قرية الدبابية بمحافظة المنوفية بدلتا مصر، سقط من قطار، وبتر الأطباء ساقيه.

في البداية، كافح محمود للتعامل مع إصابته المروعة.

وفي نهاية المطاف عاد إلى صاحب عمله القديم وبدأ العمل كفني سيارات في الورشة مرة أخرى. وعمل على التعلم قدر ما يستطيع.

محمود يعرف الكثير عن السيارات، ويقول إن المشكلة الوحيدة التي يواجهها هو حينما يحتاج إلى الوصول إلى شيء مرتفع.

وفي هذه الحالة يمكن أن يطلب من رئيسه في العمل المساعدة، ولكن طبيعته المستقلة تفرض نفسها عليه.

وفي حين أن محمود ماهر في إصلاح السيارات، فإنه لا يمتلك واحدة بعد.

وأعفت الحكومة المصرية السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجمارك والضرائب والرسوم.

ويوفر محمود كل ما لديه من المال لشراء سيارته الخاصة.

ولكن في الوقت الراهن لديه كرسي متحرك ينتقل به من مكان إلى آخر.