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منوعات|إيطاليا

شاهد: شاب إيطالي ينقذ طفلا قفز على شريط مترو الأنفاق

15/2/2018

تمكن شاب إيطالي من تنفيذ عملية إنقاذ جريئة بعدما قفز على شريط قطار الأنفاق في مدينة ميلانو شمال إيطاليا، لإنقاذ طفل يبلغ العامين من عمره.

أظهرت كاميرات المراقبة في محطة القطار الطفل، ويدعى محمد، وهو يفلت من أمه، التي كانت جالسة في انتظار قطار الأنفاق، ويقفز على شريط القطار.

وبينما وقفت الأم وركاب آخرون يشاهدون ماذا حدث للطفل محمد تقدم شاب في الثامنة عشرة من عمره، وألقى حقيبته التي يحملها على ظهره أرضا، وقفز مباشرة إلى شريط القطار ليحمل الطفل ويعيده إلى الرصيف، بينما وقف الركاب الآخرون يراقبون مجيء قطار الأنفاق.

وقال مسؤولون إن الشاب المنقذ يدعى لورينزو بيانازا، وقد تمكن أيضا من إنقاذ لعبة الطفل التي سقطت على شريط المترو، بعدما لاحظ أن لوحة مواعيد القطار تظهر أنه يتبقى نحو 90 ثانية على وصول القطار.

ونقل الطفل محمد لاحقا إلى مستشفى لفحصه، حيث وُجد أنه لا يعاني من إصابات.

المصدر : رويترز
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