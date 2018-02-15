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شاهد: أطفال فلسطينيون يتعلمون صناعة ألعابهم في ناد للبرمجة

15/2/2018

أسس مهندس الإلكترونيات الفلسطيني حجازي النتشة نادي البرمجة في فلسطين لتعليم الأطفال أصول البرمجة.

ونادي البرمجة في فلسطين (كود كلاب بالستاين) عبارة عن دورة مدتها ثلاث سنوات تُدّرس في نحو 500 مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف مساعدة الأطفال الفلسطينيين على تطوير مهاراتهم في الكمبيوتر في عمر مبكر.

وقال مؤسس نادي البرمجة في فلسطين حجازي النتشة "هي مبادرة شبابية مجتمعية، الهدف منها تدريب عشرة آلاف طفل فلسطيني، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على برمجة الكمبيوتر، وهو عمل معظمه تطوعي. عندنا تقريباً اليوم 300 أستاذ متطوع بكل أنحاء الضفة وغزة بيدربوا أطفالنا على برمجة الكمبيوتر".

ويرى النتشة أن البرمجة والتشفير هما لغة المستقبل.

وتبدأ العملية باختيار المدارس أفضل 20 طالبا من أعمار مختلفة للاشتراك في الدورة بمعمل الكمبيوتر بالمدرسة.

ويوضح النتشة أن الطلاب يشرعون في التعلم باستخدام مصدر برامج طورته جامعة إم.آي.تي الأمريكية ثم ينتقلون لتعلم لغات إتش.تي.إم.إل و سي.إس.إس ثم برنامج البايثون.

وأضاف النتشة أن الطفل في نادي البرمجة في فلسطين "بيصير يصنع اللعبة اللي هو بده يلعب فيها".

وقالت طالبة من الضفة الغربية مشاركة في الدورة تدعى داليا إنها ترغب في تعلم كيفية عمل ألعابها بنفسها.

ويعمل في الدورة أكثر من 300 معلم متطوع. ولتحقيق الهدف يمكن للطلاب القادرين دفع رسوم دورتهم للمساعدة في تغطية نفقات طلاب آخرين من غير القادرين لاسيما في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال متحدث باسم أونروا في الضفة الغربية يدعى محمد صافي إن الطلاب يستفدون كثيرا من دورة البرمجة هذه.

ويأمل النتشة أن يفتتح ناد للبرمجة في كل مدينة وقرية ومخيم للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة مستقبلا.

المصدر : رويترز
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