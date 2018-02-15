سيارة "جيمس بوند" للبيع في مزاد خيري

قالت دار كريستيز للمزادات اليوم الخميس إن الممثل دانيال كريغ، الذي لعب دور العميل السري البريطاني جيمس بوند في سلسلة الأفلام الشهيرة، سيعرض سيارته للبيع في مزاد خيري.

والسيارة التي ستعرض من طراز محدود العدد صنعتها له شركة أستون مارتن خصيصا قبل أربعة أعوام. وعلى مدى ما يقرب من 50 عاما ظهرت سيارات أستون مارتن في أفلام جيمس بوند بطرز مختلفة.

وسيارة كريغ الشخصية من طراز "فانكويش" صنعت منها أستون مارتن 100 سيارة فقط عام 2014 احتفالا بمرور 100 عام على إنشائها.

وقالت بيكي مغواير مديرة مزاد (ذا اكسيبشنال سيل) الذي تقيمه دار كريستيز في مقابلة "هذا بحق تقدير كبير لتاريخه المهني… ما أضافه إلى شخصية بوند لاقى استحسانا كبيرا من الشركة وأعداد مهولة من محبيه".

وسيخصص عائد المزاد لصالح منظمة (ذا أوبورتيونيتي نتويرك) الخيرية، ومقرها نيويورك، التي تساعد الطلبة في المجتمعات الفقيرة على تحقيق أهدافهم الجامعية والمهنية. وكريغ وزوجته الممثلة ريتشل وايس عضوان في مجلس إدارة هذه المنظمة.

وتتراوح قيمة السيارة بين 400 ألف و600 ألف دولار. وستعرض في معرض كريستيز في لوس أنغليس في الفترة من 27 فبراير شباط حتى الثالث من مارس آذار ثم تنقل إلى نيويورك حيث سيقام المزاد يوم 20 أبريل نيسان ضمن مزاد سنوي لدار كريستيز تحت اسم (ذا اكسيبشنال سيل).

وأعلن كريغ العام الماضي أنه سيلعب دور جيمس بوند للمرة الأخيرة في فيلم من المتوقع أن يعرض في دور السينما الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2019.