شاهد: مقتل شخص صعقته الشرطة الأمريكية

كشف مقطع مصور نشرته جهات التحقيق الأمريكية عن اللحظات الأخيرة لمقتل شخص خلال اعتقاله من جانب شرطة ولاية جورجيا بعد أن صعقه أفراد الشرطة للسيطرة عليه.

ويظهر في المقطع عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بسيارة يحتجزون داخلها الشخص، الذي كان يصرخ.

وألقت الشرطة القبض على الرجل، 30 عاما، بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الأطفال.

وفي أحد اللقطات، يصرخ أحد عناصر الشرطة في الشخص طالبا منه الهدوء ويحذره بأنه سيتم صعقه بالكهرباء إذا لم يستجب له. وبعد فتح باب السيارة يحاول عدد من أفراد الشرطة إنزال المشتبه به من السيارة ولكنه كان يحاول الفكاك منهم وأحدهم يصرخ "اصعقه!".

وفي اللقطات التالية يظهر الرجل ممددا على الأرض وأفراد من الشرطة جاثمين فوقه وحوله، قبل أن يصرخ أحد أفراد الشرطة "اسعافات أولية" عند سماع صوت سيارة الإسعاف.