شاهد: كلاب مانيلا الضّالة .. تعيش فرحة عيد الحب

نالت "الكلاب" في العاصمة الفلبينية مانيلا، نصيبها من الحب في يوم عيده، حيث قضى عشاق هذه الحيوانات الأليفة يومهم أمس الثلاثاء مع الكلاب التي تم إنقاذها في مأوى للحيوانات.

وسمح المأوى التابع لجمعية رعاية الحيوان الفلبينية للزوار بالتواصل مع بعض الكلاب التي تم إنقاذها منفردة داخل مقصورات مزينة للترويج لاعتماد الحيوانات الأليفة وحب للكلاب.

وقدم المأوى الفرصة للكلاب، والزوار، مشاركة وجبات خفيفة مقابل تبرع بقيمة 6 دولارات للمأوى، إضافة إلى التقاط صور سيلفي ومشاركة أطفال باللعب مع الكلاب.

وقال مسؤول المأوى إن هذا النشاط يساعد على تبديد الصورة النمطية عن المأوى وخطورته وعدوانية ساكنيه ، معربا عن أمله في أن تشجع روح عيد الحب والعام الصيني الجديد والذى يصادف بداية عام الكلب على تشجيع الفلبينيين على تبني كلاب من المأوى بدلا من الشراء.

ويضم المأوى أكثر من 70 كلبا و230 قطة، تم إنقاذهم من مربين لم يحسنوا معاملة هذه الحيوانات.