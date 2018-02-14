شاهد: بطاريق "رومانسية" تقدم قلوبا حمراء في عيد الحب

قام علماء الأحياء بأكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو بتوزيع هدايا عيد الحب على شكل قلوب حمراء اللون إلى البطاريق داخل متحف طيور البطريق الأفريقية بالأكاديمية.

وتستخدم طيور البطريق "الرومانسية" القماش كمادة للتعشيش للمساعدة في جذب رفقائها وإسعادهم.

وبعد تجربة مواد مختلفة على مر السنين بما في ذلك الورق المقوى لبناء الأعشاش، استقر علماء الأحياء أخيرا على المواد المثالية لطيور البطريق، وتجفيف القماش الذي عادة ما يستخدم في غسيل السيارات.

ومشروع التعشيش هو جزء من خطة الأكاديمية للحفاظ على تربية وتكاثر البطاريق الأفريقية المهددة بالإنقراض في البرية.

واحدة من طيور البطريق في الأكاديمية وضعت مؤخرا اثنين من البيض الذي فقس على حد سواء بمساعدة حاضنة.

ويتم حاليا رعاية فرخي البطاريق، مع إكسائها بالكثير من تلك الملابس الجديدة على شكل قلب لتساعد على إبقائها دافئة.