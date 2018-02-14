شاهد: آلاف البلجيكيين يتراشقون بالبرتقال خلال مهرجان

شارك الآلاف من البلجيكيين، الثلاثاء، في كرنفال "بينش" السنوي للبرتقال، الذي ينظم في منطقة "والون" (جنوب)، وسط أجواء احتفالية.

واحتشد الزوار في وسط مدينة "بينتش"، التي تقام فيها مراسم الكرنفال، وتراشقوا بالبرتقال في مختلف شوارع المدينة.

وارتدى نحو 1000 رجل ملابس تقليدية تعود للقرون الوسطى، وأقنعة عيون خضراء غريبة، وقبعات مزينة بالريش، وساروا وسط المشاركين.

وأدرجت منظمة اليونسكو الكرنفال في لائحة التراث الثقافي غير المادي، عام 2003.

ويعتبر مهرجان "بينش" الذي ينظم للاحتفال بقدوم الربيع، من بين الكرنفالات الأقدم والأكثر رونقًا في أوربا. وتعود جذور المهرجان إلى القرن الـ 14.