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شاهد: وجبات شهية "للكلاب فقط" احتفالا بالسنة الصينية

13/2/2018

واكب متجر للحيوانات الأليفة في هونغ كونغ، الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة -سنة الكلب- بتقديم مجموعة متنوعة وشهية من الأطباق التقليدية ولكن للكلاب فقط.

وحرص المتجر على عدم تضييع الفرصة على أصحاب هذه الحيوانات، لتقديم احتفالية مميزة وبنكهة شهية خاصة في احتفال كرنفالي مميز، وللتأكد من أن حيواناتهم الأليفة المحبوبة لن تفوت عليها فرحة احتفالات رأس السنة الميلادية الصينية.

ومع اقتراب الاحتفال بسنة الكلب وفق التقويم الصيني، فإن أفضل طريقة للاحتفال، هي إلباس صاحب السنة ألا وهو الكلب ثيابا تليق، أمّا عندما يتعلق الأمر بالطعام،فقد نال صاحب التكريم أنواعا صحية وشهية في ذات الوقت تضاهي ما يقدم في أكبر الولائم.

وازدانت قائمة الطعام المقدمة للكلاب بشتى الأنواع، المجهزة بطريقة صحية ويتم تقديمها بطريقة جذابة تثير شهية أصحاب الكلاب قبل الكلاب نفسها.

وتوضح صاحبة المتجر والتي قامت بتنفيذ الفكرة، إنها رغبت في تقديم أطعمة صحية وشهية ومقدمة بطريقة مبتكرة لاحتفالات رأس السنة الميلادية.

وقالت "كنا نرغب دائما في أن يأكل الكلاب وجبات صحية وعضوية، وحاولنا إيجاد وصفات جيدة ومثالية لهم للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة جنبا إلى جنب مع أصحابها.

وقدم المتجر مجموعته "للزبائن" مع مراعاة، إضافة كمية أقل من التوابل واستخدام مكونات طازجة مثل حليب الماعز، كما تم تضمينها مكونات خاصة مثل المأكولات البحرية المجففة الصينية ولحم البقر وغيرها.

وتبدأ السنة القمرية الجديدة في 16 فبراير /شباط، وهناك اعتقاد بإن الأشخاص المولودين في سنة الكلب يمتلكون صفات الصدق والولاء والود.

المصدر : أسوشيتد برس
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