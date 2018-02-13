شاهد: عرض أزياء للمحجبات في نيويورك

قدمت المصممة الإندونيسية فيفي زبيدي أول عرض أزياء لها في نيويورك لمجموعة اقتصرت على العباءات للاستفادة من سوق الملابس الإسلامية المحتشمة التي تشهد ازدهارا.

وفي سبتمبر/أيلول، قدمت مجموعتها المميزة في عرض مشترك مع مصممين من بلادها، وقد لاقت المجموعة رواجا كبيرا فقررت المجيء إلى نيويورك لتطوير أعمالها.

وقد تخلل العرض مجموعة ملابس من أقمشة "باتيك والمخمل الأسود والأزرق النيلي " وأحجبة مزينة باللؤلؤ فضلا عن قبعات بيسبول موضوعة على أغطية الرأس.

وتشكل العباءة التصميم الرئيسي لزبيدي إلا أنها ليست بعباءة عادية، فهي فخمة ومرصعة باللآلئ مع قماش لماع وأكمام مكسرة وتجمع بين التقليد والهيب هوب مع ارتداء سترة جلدية فوقها.

وقالت المدونة الأمريكية "دياندرا راي" إن العرض كان رائعا وإنها مستعدة لارتداء كل التصاميم الواردة في العرض، كما كان للكاتبة المتخصصة في شؤون الموضة "كريستن مارتن الرأي ذاته وهي من بين عدد كبير من الحضور الذين انتظروا في طابور في الخارج تحت المطر.

وقالت مارتن "لقد أحببت العرض فعلا أظن أنه من المهم أن نحتضن ثقافات أخرى" وأضافت "المجموعة كانت واسعة وكنت متحمسة لها".

ومذ أسست زبيدي ماركة تحمل اسمها عام 2011 بدأت الموضة المحتشمة الموجهة خصوصا إلى المرأة المسلمة تشهد إقبالا متزايدا مع اهتمام المصممين بالفرص التي توفرها المجتمعات المحافظة عبر العالم.

وكانت شركة "نايكي" قد طرحت مجموعة من الحجابات للرياضيات المسلمات، وسبق لدور أزياء وماركات معروفة مثل "تومي هيلفيغر ودونا كاران وأوسكار دي لا رنتا ومتاجر زارا ومانغو" أن طرحت مجموعات خاصة بشهر رمضان.

ويوم الخميس ستبدأ متاجر "مايسزي" الكبيرة بيع مجموعة من الملابس المحتشمة بينها فساتين وقمصان وحجابات صممتها امرأة كانت تجتهد لإيجاد ملابس مناسبة بعد اعتناقها الدين الإسلامي.

وقالت كاساندرا جونز نائب رئيس "مايسيز فاشن" عند قيامها بهذا الإعلان خلال الشهر الحالي إن المجموعة ستساعد هذا المتجر الكبير في "توفير خدمة أفضل للزبونات اللواتي يسعين لإيجاد ملابس محتشمة".

وبعد العرض المشترك في سبتمبر/ أيلول قالت زبيدي إنها لفتت أنظار مشترين في هونغ كونغ والولايات المتحدة، أمّا طموحها المستقبلي فيقوم على فتح متجر للزبائن الخارجيين الذين يمكنهم الآن شراء ملابسها عبر الإنترنت فقط.