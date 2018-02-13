الحكومة الألمانية توفر مواصلات عامة مجانية حفاظا على نقاء الهواء

تسعى حكومة برلين للتوسع بشكل واضح في الإجراءات الرامية للحفاظ على نقاء الهواء في المدن الألمانية، وذلك في ضوء خوف الحكومة الألمانية من شكوى وشيكة للمفوضية الأوربية ضد برلين.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية باربارا هيندريكس ووزير المواصلات الألماني كريستيان شميت ورئيس ديوان المستشارية بيتر ألتماير في خطاب (الثلاثاء) للمفوض الأوروبي لشؤون البيئة، كارمينو فيلا، إن من بين هذه الإجراءات المحتملة توفير مواصلات عامة مجانية.

وجاء في الخطاب أن الحكومة الألمانية تفكر مع الولايات والبلديات الألمانية في إتاحة مواصلات داخلية مجانية لخفض أعداد المركبات الخاصة داخل المدن.

كما تفكر الحكومة في دعم المدن "إذا لزم الأمر" في وضع ضوابط مرورية فعالة لخفض التلوث الناتج عن السيارات.

وتدرس الحكومة تحديد "مناطق منخفضة الانبعاثات" للنقل الثقيل.

ومن المنتظر أن تختبر الحكومة الألمانية مدى فعالية هذه الإجراءات الرامية لتحسين جودة الهواء في خمس مدن من بينها مدينة بون.

وتعتبر المفوضية الأوربية الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا حتى الآن للالتزام بالمعدلات الآمنة لأكاسيد النتروجين في الجو غير كافية.

وطالبت بروكسل الحكومة الألمانية باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الاتجاه وهددت باللجوء لمحكمة العدل الأوربية في حالة عدم اتخاذ هذه الإجراءات وربما إجبار ألمانيا على اعتماد حظر سير المركبات في أماكن بعينها.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الجاري قضية خاصة بحظر سير السيارات في مناطق بعينها.

وسيكون القرار الذي ستتخذه المحكمة بهذا الشأن هو الأول من نوعه في ألمانيا الذي يبت فيما إذا كان هذا الحظر قانونيا.

وهناك مدن ألمانية كثيرة لا تلتزم بالحد الأقصى من المعدلات الضارة المسموح بها في الهواء.

وقال اتحاد ألماني لشركات النقل الداخلي (الثلاثاء) إن الظروف غير مواتية حاليا لإتاحة مواصلات عامة داخلية مجانا.

وأكد اتحاد (في.دي.في) الألماني لشركات النقل الداخلي أن "هناك ازدحاما بالفعل اليوم بين الركاب في الحافلات والقطارات".

وحذر رئيس الاتحاد يورجين فينكزه من أن تزايد أعداد الركاب بشكل سريع سيمثل إرهاقا تاما للأنظمة الحالية مما يستدعي توسيع قدرات هذه الأنظمة أولا اعتمادا على أموال عامة.