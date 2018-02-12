شاهد: نصب تذكارية لضحايا حوادث الطرق بالبوسنة!

تنتشر ظاهرة النصب التذكارية لضحايا الحوادث المرورية على جوانب الطرقات في البوسنة والهرسك منذ عقود، رغم اعتبارها "مخالفة للقانون".

ولا يوجد تاريخ محدد لانطلاق هذه الظاهرة، إلا أنه من المرجح بروزها مع تطور شبكة المواصلات في يوغوسلافيا السابقة، والحوادث المرورية على خلفية ذلك، ولا تزال العديد من الأسر تتشبث بهذه الظاهرة، مع أن السلطات المعنية تعتبرها غير قانونية.

ورغم دفن الضحية في مكان آخر، تكون تلك النصب على شكل شواهد قبور بشكل عام، على جوانب الطرقات، في مكان وقوع الحادث، وتحمل معلومات حول الشخص، مثل اسمه ولقبه وتاريخ ولادته.

ويضع ذوو الضحايا زهورًا عند النصب التذكارية، كما يشعلون الشموع، فضلًا عن بعض المقتنيات الشخصية التي كان يحبها الشخص المتوفى، في بعض الحالات.

وتنتشر هذه الظاهرة لدى المسيحيين على وجه الخصوص، وبشكل نادر لدى المسلمين واليهود أو الملحدين.

كما يترك أبناء الطائفة الأرثوذكسية، الطعام والمشروبات عند النصب التذكارية، التي يزورها ذوو الشخص المتوفى في ذكرى رحيله.

وقال أوليفر جورسيج، المدرس في كلية اللاهوت الكاثوليكية، بالعاصمة سراييفو، إنه عند مقتل شخص ما في الحروب، وعدم التمكن من الوصول إلى جثته، يتم بناء نصب تذكارية له، لتعذر إقامة قبر حقيقي له.

ولفت إلى وجود تشابه بين هذا الأمر، وظاهرة النصب التذكارية لضحايا الحوادث المرورية، التي برزت في البوسنة والهرسك في سبعينيات القرن الماضي، على حد قوله.

وأردف: "هذه النصب لا تضر أحدًا، ولا يلمس أحد الأشياء الموضوعة عندها، حيث تعد هذه الأماكن مقدسة بالنسبة للناس، بغض النظر عن ديانتهم".