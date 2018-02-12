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منوعات|تايوان

شاهد: نحات تايواني يصنع أصغر تماثيل للكلاب في العالم

12/2/2018

نحت فنان تايواني تماثيل صغيرة للغاية لكلاب احتفالا بالعام القمري الجديد الذي يحمل لقب "عام الكلب".

ويبلغ أكبر طول بين نقطتين لأحد هذه التماثيل مليمترا واحدا، ويبدو صغيرا حتى تحت عدسة مكبرة قوية.

وقال تشن فورنغ-شيان، الذي يصنع منحوتات مصغرة لحيوانات البروج الصينية منذ أكثر من 20 عاما، إن تماثيله هي الأصغر في العالم.

وأضاف أنه يقوم كل عام بصناعة تماثيل أصغر من سابقاتها وإنه يبذل قصارى جهده للحفاظ على صحة بصره والصحة البدنية اللازمة لنحت الأعمال الفنية الصغيرة بيد ثابتة.

وتخصص تشن في النحت المصغر منذ أن كان عمره 25 عاما. وعلى مدى أكثر من 35 عاما منذ ذلك الحين، أكمل ما يقرب من 200 عمل فني.

المصدر : رويترز
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