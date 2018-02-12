شاهد: مسابقة تزلج جبلية للروبوتات

شهد أحد التلال القريبة من مدينة بيونغتشانغ، التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مسابقة تزلج للروبوتات.

وتزلجت الروبوتات من مختلف الأشكال والأحجام وتعثرت في بعض الأحيان على مسار في منتجع ويلي هيلي للتزلج الذي يقع على بعد ساعة بالسيارة من المدينة.

وتنافست ثمانية روبوتات من جامعات ومعاهد وشركة خاصة لنيل جائزة المسابقة وقدرها عشرة آلاف دولار.

وقال لي سوك مين وهو عضو في فريق تايكوان-في الذي فاز بالجائزة "عرفت أن مسابقة التزلج الجبلي تأجلت مرة أخرى بسبب الرياح العاتية. هذا أمر مؤسف"، مضيفا "الروبوتات تبلي بلاء حسنا هنا".

وتعين أن تلبي الفرق متطلبات خاصة لدخول المسابقة، مثل أن يتجاوز طول الروبوت 50 سنتيمترا وأن يقف على قدمين وأن تكون لديه مفاصل مثل المرفقين والركبتين وأن يكون مزودا بنظام مستقل للطاقة وأن يستخدم المزالج والزحافات.

وتم تزويد الروبوتات بأجهزة استشعار على شكل كاميرات لرصد الأعلام الحمراء والزرقاء في طريقها حتى تتمكن من المناورة أثناء التزلج على تل مخصص للمبتدئين.