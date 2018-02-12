شاهد: شركة تركية تصدّر مليون كعكة من أجل "عيد الحب"

صدّرت شركة تركية بولاية كوجه إيلي (شمال غرب)، مليون ومئة ألف كعكة على شكل قلب، إلى 8 دول في أوربا والشرق الأوسط بمناسبة عيد الحب الذي يُحتفل به حول العالم في 14 من فبراير/شباط.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "BEŞÜZZİ" للمواد الغذائية، تشتين فورال أوغلو، إنهم يتلقون الطلبات بمناسبة عيد الحب منذ بداية يناير/كانون ثاني، وصدّروا حتى الآن مليون و100 ألف كعكة على شكل قلب.

وأوضح أن الدول المستوردة هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا والسعودية وقطر والكويت.

وأضاف أن الكعكات التي تنتجها شركته يمكن الحفاظ عليه مجمدًا لفترة تصل إلى عام كامل، كما أشار إلى أنهم ينتجون 60 نوعًا مختلفًا من الكعك ويلبون احتياجات السوق الداخلي بالإضافة إلى التصدير.