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شاهد: تصادم قطارين في النمسا

12/2/2018

قالت الشرطة النمساوية أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب العشرات في حادث تصادم قطارين.

وأوضحت الشرطة أن سيدة توفيت متأثرة بجراحها، فيما أصيب 22 راكبا بإصابات طفيفة، ومن بين المصابين ثلاثة أطفال.

وكان القطار متجها من مدينة جراتس النمساوية إلى زاربروكن في ألمانيا، عندما اصطدم بقطار آخر عند منطقة نيكلاوسدورف، جنوب شرق البلاد، من أحد جانبيه.

وتسبب الحادث في خروج عدة عربات عن مسارها. ومن غير المعروف بعد السبب وراء هذا الحادث.

وهرع عدد من أفراد قوات الإنقاذ إلى المكان، ونقل 17 راكبا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالة الأنباء الألمانية
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