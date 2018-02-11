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شاهد: معركة البرتقال في شمال إيطاليا

11/2/2018

انطلق المهرجان السنوي لمدينة آيفريا شمال إيطاليا بما يعرف "بمعركة البرتقال".

ويشارك في المهرجان عدة فرق، يرتدي أفرادها أزياء زاهية الألوان مثل العصور الوسطى، ويشتبكون في حرب حامية الوطيس في شوارع المدينة يقذفون فيها بعضهم بعضا بحبات البرتقال الطازجة.

ويعود تاريخ المهرجان إلى القرن الثاني عشر، و تقليد تبادل القذف بحبات البرتقال يعود إلى الثلاثينيات من القرن الماضي.

بدأ التقليد بإلقاء فتيات المدينة  الورود وحبات البرتقال من شرفاتهن على موكب المهرجان الذي كان يمر عبر شوارع المدينة من أجل لفت أنظار الشباب. وتدريجيا تحول الأمر إلى معركة بين من هم في الشرفات وبين من هم في الشارع.

ويتم شحن نحو 500 طن من البرتقال سنويا من جزيرة صقلية إلى المدينة من أجل توفيرها لمرتادي المهرجان.

المصدر : رويترز
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