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منوعات|الصين

شاهد: انطلاق أضخم هجرة بشرية في العالم بالصين

11/2/2018

بدأت (الأحد) في الصين أكبر هجرة بشرية سنوية داخلية في العالم تزامنا مع الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة، والتي تشهد موجة سفر يشارك فيها نحو 3 مليارات نسمة.

ويهاجر ملايين الصينيين من أماكن إقامتهم في المدن التي يعملون بها إلى أماكن ولادتهم للاحتفال مع عائلاتهم بالعيد السنوي لديهم.

وتستغرق موجة السفر 40 يومًا بدءًا من  الأول من فبراير/شباط وتستمر حتى 12 مارس/آذار، وخلال هذه الفترة يقدر إجمالى عدد المسافرين بنحو ثلاثة مليارات نسمة.

وقالت وزارة النقل الصينية إن نحو 90 مليون شخص استخدموا القطارات في سفرهم منذ بدء موجة السفر للعام الصينى الجديد.

وتبدأ السنة القمرية الجديدة، التي تعد أكبر احتفال في الصين، هذا العام في 15 فبراير/شباط، عشية السنة الصينية الجديدة التي تسمى هذا العام بـ"عام الكلب".

المصدر : رويترز
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