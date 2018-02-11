شاهد: أغنية حمزة نمرة الجديدة تتصدر يوتيوب في مصر

تجاوزت أغنية "داري يا قلبي" للفنان المصري حمزة نمرة مليوني مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على يوتيوب.

وحلت الأغنية، التي صدرت الجمعة 9 فبراير/شباط، في المركز الأول على تريند الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب في مصر منذ طرحها، كما جاءت في مراكز متقدمة في دول عربية أخرى.

كما حظيت الأغنية، التي قال كثيرون إنهم وجدوا فيها تعبيرا عن مشاعرهم في فترة تراجع الثورات العربية، بآلاف التعليقات وعشرات الآلاف من الإعجاب في أول 24 ساعة من صدورها على يوتيوب.

والأغنية الجديدة من ألبوم "هطير من تاني" والذي يتوقع صدوره قريبا.