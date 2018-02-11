البث الحي
منوعات

شاهد: أغنية حمزة نمرة الجديدة تتصدر يوتيوب في مصر

الفنان المصري حمزة نمرة
الفنان المصري حمزة نمرة
11/2/2018

تجاوزت أغنية "داري يا قلبي" للفنان المصري حمزة نمرة مليوني مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على يوتيوب.

وحلت الأغنية، التي صدرت الجمعة 9 فبراير/شباط، في المركز الأول على تريند الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب في مصر منذ طرحها، كما جاءت في مراكز متقدمة في دول عربية أخرى.

كما حظيت الأغنية، التي قال كثيرون إنهم وجدوا فيها تعبيرا عن مشاعرهم في فترة تراجع الثورات العربية، بآلاف التعليقات وعشرات الآلاف من الإعجاب في أول 24 ساعة من صدورها على يوتيوب.

والأغنية الجديدة من ألبوم "هطير من تاني" والذي يتوقع صدوره قريبا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)