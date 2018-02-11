بالصور: جاويش أوغلو يستقبل أبناء أسرة آل عثمان

استقبل وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو (الأحد) على مائد الإفطار في مدينة إسطنبول، أبناء الأسرة العثمانية، التي كانت تحكم تركيا قبل تأسيس الجمهورية.

ويأتي هذا اللقاء في الذكرى المئوية لوفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

وتطرق شاووش أوغلو إلى برنامج "فهم السلطان عبد الحميد الثاني في ذكرى مئوية وفاته" الذي أقيم بقصر يلدز في مدينة إسطنبول، السبت، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد شاووش أوغلو أهمية مد جسور بين تاريخ الجمهورية التركية والتاريخ العثماني، قائلاً إن هذا التوافق تحقق أمس في إشارة إلى برنامج "فهم السلطان عبد الحميد الثاني في ذكرى مئوية وفاته".

وأعرب وزير الخارجية عن فخره ومواطنيه بالتاريخ العثماني، قائلاً: "التشرف بالتاريخ العثماني تعلمناه من أجدادنا وآبائنا وأسرنا"، وأكد أنه سيهتم شخصيا بكل شخص يرغب في الحصول على الجنسية التركية من أبناء الأسرة العثمانية.

والسلطان عبد الحميد الثاني (ولد في إسطنبول عام 1842 وتوفي فيها عام 1918)، هو السلطان الـ34 بين سلاطين آل عثمان، والـ26 ممن جمعوا بين الخلافة والسلطنة، فضلًا عن أنه الخليفة الـ113 بين خلفاء الدول الإسلامية المتعاقبة.

وتولّى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم عام 1876، وانتهت فترة حكمه عام 1909.

وشهدت فترة حكم عبد الحميد الثاني تحولات صناعية وإصلاحات دستورية هامة، إضافة إلى إعادة هيكلة الدولة ومأسستها، وهو ما جعله في مواجهة دبلوماسية وعسكرية مع القوى الكبرى الطامعة في أراضي الدولة العثمانية.