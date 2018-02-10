مسلحون يستولون على ملايين الدولارات من عربة مدرعة في سويسرا

تمكن مسلحون ملثمون من سرقة ملايين الفرنكات السويسرية بعد نجاحهم في السيطرة على العربة المدرعة التي كانت تنقل الأموال في سويسرا.

وكشفت الشرطة السويسرية أن اللصوص استولوا على جميع الأموال التي كانت على متن العربة، ولكنها لم توضح حجم الأموال المسروقة.

لكن تقارير صحفية فرنسية ذكرت أن المبلغ المسروق يتراوح ما بين 13 و26 مليون يورو، أي ما يتراوح بين 15.9 و31.8 مليون دولار.

وقام اللصوص بإجبار العربة المدرعة على التوقف في ساحة انتظار سيارات، قبل أن يفرغوها من النقود ثم يلوذوا بالفرار باستخدام سيارة رياضية كانت متوقفة في الساحة.

وذكرت شرطة مقاطعة فود السويسرية أنه لم يصب أحد خلال الحادث الذي وقع مساء الخميس شمال مدينة لوزان. وقالت الشرطة إنه تم احتجاز ابنة أحد حراس الأمن، الذين كانوا على متن العربة المدرعة، كرهينة في فرنسا وأنه تم إطلاق سراحها فيما بعد إتمام السرقة.

وقالت الشرطة الفرنسية إن الجناة تنكروا في هيئة سباكين للدخول إلى المنزل واحتجاز الابنة التي تبلغ من العمر 22 عاما.