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شاهد: فنانة فلسطينية تصنع نماذج مصغرة من وجبات الطعام

1/2/2018

تمضي الفنانة الفلسطينية منار الشولي ساعات طوال في صنع نسخ مصغرة من أي شيء، لكنها تميزت في صنع نماذج مصغرة من أطباق الطعام.

وتعلمت منار، 25 عاما، صنع القطع الفنية المصغرة من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على الإنترنت.

وتصنع منار المنمنمات أو النماذج المصغرة من الطعام، والأثاث وغيرها من الأشياء وتقوم بمشاركتها ونشرها وبيعها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن تحولت هواية صنع ما تسميه (المصغرات) إلى عمل تجاري بسيط في غضون أقل من عام.

وتوضح منار أنها مع الخبرة المتراكمة أصبحت تستخدم مواد  وأدوات أكثر تطورا لصنع القطع الفنية.

وخصصت منار غرفة بمنزلها لإدارة عملها الناشئ. وتقوم بالنقش على قطعة صغيرة من المادة الأساسية المستخدمة لصنع لوحة صغيرة تضيفها إلى مجموعتها من النماذج المصغرة.

وتقول منار إنها تمضي كثيرا من الوقت في التفكير في كيفية توصيل منتجاتها إلى الزبائن بشكل أفضل.

وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن نسبة البطالة بين النساء الفلسطينيات تبلغ حوالي 33 في المئة.

ويصل معدل مشاركة المرأة في قوة العمل الرسمية إلى 17.4 في المئة فحسب وتقول الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه ضمن أدنى المعدلات على مستوى العالم.

المصدر : رويترز
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