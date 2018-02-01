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شاهد: فأر يستحم وينظف جسده بالصابون مثل البشر

1/2/2018

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الفئران وهو يستحم.

ويظهر الفأر في الفيديو واقفا على قوائمه الخلفية وهو يقوم بتنظيف جسده بالصابون ويغسل أجزاء من جسده بعناية مثل البشر تماما، وهو ما أثار دهشة واستغراب مشاهدي الفيديو.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن المقطع تم تصويره في بيرو بأمريكا الجنوبية.

وبحسب الصحيفة فإن مصور الفيديو هو "خوسيه كوريا" ويعمل مشغلا للأغاني.

وقال "كوريا" للصحيفة إنه كان يستعد للاستحمام عندما فوجئ بالفأر في الحمام. مضيفا "كان مثل البشر بالضبط، لم أر قط شيئا مثل هذا".

وحقق الفيديو أكثر من 37 مليون مشاهدة حتى الآن.

إلا أن البعض شكك في رواية مصور الفيديو، مشيرين إلى احتمالية تعرض الفأر للتدريب للقيام بمثل هذا العمل.

ونقل موقع "يورو نيوز" عن الدكتور "توماس آيفيلو" الباحث في مجال علوم سلوك الفئران في جامعة هلسنكي في فنلندا، أن حركات الفأر غريبة، مضيفا "الفئران لن تفعل ذلك إلا إن كانت تحت ضغط معين. أعتقد أن الفأر يعاني من مشكلة".

فيما كشف الدكتور "دالاس كرينتزل" عالم البيولوجيا في جامعة شيكاغو ليورو نيوز عن أن الحيوان ليس فأرا، وإنما "باكارانا" وهو حيوان قادر على الوقوف على قائمتيه الخلفيتين، ويعيش في أمريكا الجنوبية، وهو ما يفسر تصوير الفيديو في بيرو.

المصدر : الجزيرة مباشر + مترو + مواقع التواصل الاجتماعي + وسائل إعلام
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