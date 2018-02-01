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شاهد: "ضع كتابا وخذ كتابا" مبادرة مصرية للتشجيع على القراءة

1/2/2018

وسط مدينة القاهرة وبين المقاهي والمحال التجارية يلفت انتباه المارة خزانة خشبية صغيرة موضوعة على الطريق العام وتحمل شعار "ضع كتابا وخذ كتابا".

تحتوي الخزانة على مجموعة من الكتب المستعملة التي يتبادلها الراغبون في القراءة فيما بينهم بهدف التشجيع على القراءة ونشر ثقافة المعرفة.

هذه المبادرة الثقافية أطلقها ويمولها رجل أعمال مصري وقد حظيت خلال وقت قصير برواج وترحيب كبيرين بين المواطنين.

تتضمن المكتبة الصغيرة صنوفا متنوعة من الكتب في مجالات عدة أبرزها: الأدب والإبداع، بالإضافة إلى مجلات وكتب تخاطب شريحة الأطفال.

ويفكر مطلق المبادرة في توسيعها على نطاق أكبر لتضم أحياء أخرى وربما مدن خارج القاهرة حتى تعم الفائدة على الجميع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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