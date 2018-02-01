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شاهد: خسوف القمر العملاق في سماء الدوحة

1/2/2018

شهدت قطر ودول الخليج العربي والعراق الأربعاء ظاهرة خسوف القمر.

وبالنسبة لسكان قطر بلغ الخسوف ذروته عند الساعة الرابعة و31 دقيقة مساء بتوقيت الدوحة، لكنهم لم يتمكنوا من مشاهدة الخسوف الكلي، لأن مرحلة الخسوف الكلي ستنتهي قبل موعد غروب الشمس. 

أما دول غرب ووسط وجنوب أفريقيا فلن تتمكن من رؤية أي من مراحل الخسوف القمري، وذلك لغروب الشمس في تلك المناطق بعد انتهاء جميع مراحل الخسوف، فيما شوهد الخسوف القمري في كل من قارة آسيا، والجزء الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا، وشمال شرق قارة أوربا، وأستراليا، وأمريكا الشمالية والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي.

ومما يميز الخسوفات القمرية أنه يمكن رؤية ورصد الخسوف القمري بالعين المجردة، لأنه لا يترتب على النظر إلى القمر وقت الخسوف أي ضرر بالعين، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة للحصول على صور للخسوف القمري.

وأتيح لسكان الكرة الأرضية مشاهدة ثلاث ظواهر قمرية مجتمعة أمس الأربعاء، وهي القمر الأزرق، والقمر العملاق، والخسوف الكلي للقمر، لتشكل حدث فكليا فريدا.

والقمر الأزرق، وصف يطلق على البدر الثاني في الشهر الميلادي، فالبدر، وهو من أهم المنازل القمرية، يحدث مرة واحدة منتصف الشهر الهجري، ومرة واحدة أو مرتين على الأكثر خلال الشهر الميلادي، وعندما يحدث بدران في شهر ميلادي واحد يطلق على البدر الثاني "القمر الأزرق".

وستحدث ظاهرة القمر الأزرق مرة أخرى نهاية مارس/آذار المقبل.

وما يميز هذا القمر الأزرق أنه يكون بدرا عملاقا، على مسافة من الأرض تبلغ 360 ألف كيلومتر فقط، ليشكل لنا خسوفا قمريا.

وبذلك أتيح لسكان الكرة الأرضية وتمكن سكان المنطقة العربية من الاستمتاع بتلك الظواهر من بداية مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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