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منوعات|إسبانيا

شاهد: الشرطة الإسبانية تنقذ 16 نيجيرية من شبكة للبغاء

1/2/2018

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس تفكيكها لشبكة بغاء في مدينة سرقسطة حيث جرى فك أسر 16 امرأة نيجيرية أجبرن على ممارسة الدعارة.

وقالت الشرطة إن النساء، وهن من مدينة بنين في جنوب نيجيريا، تلقين وعودا بحياة أفضل في أوربا.

وتعتقد السلطات أنه بمجرد وصول النساء إلى إسبانيا جرى إجبارهن على ممارسة البغاء لدفع تكلفة رحلتهن من بلدهن وتهديدهن بتسليط أعمال السحر عليهن.

وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا في هذه العملية.

وقالت الشرطة إن غالبية المعتقلين يعملون في إطار شبكة بغاء تنشط في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والدنمرك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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