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استئناف إنتاج "هاوس أوف كاردز" بدون كيفن سبيسي

الممثل كيفن سبيسي
الممثل كيفن سبيسي
1/2/2018

استؤنف إنتاج الموسم السادس والأخير من مسلسل الدراما السياسية "هاوس أوف كاردز" بعد طرد كيفن سبيسي، الذي كان يمثل دور الشخصية الرئيسية، وسط مزاعم بارتكاب تحرش جنسي.

وانضم إلى فريق العمل الممثلان دايان لين وغريغ كينير، حسبما أعلنت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل أمس الأربعاء.

وكانت خدمة تحميل المواد الترفيهية عبر الإنترنت علقت إنتاج "هاوس أوف كاردز" في تشرين ثان/ نوفمبر بعد توجيه مزاعم بالتحرش الجنسي والاعتداء ضد سبيسي.

وكان من بين من اتهموا سبيسي بالتحرش، الممثل الأمريكي أنتوني راب وعدد من أفراد فريق عمل "هاوس أوف كاردز".

وقطعت نتفليكس علاقاتها مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في أعقاب المزاعم بارتكابه التحرش الجنسي.

وأدى سبيسي في هذا المسلسل دور السياسي المتعطش للسلطة فرانك أندروود، الذي شق طريقه من عضو في الكونغرس عن ولاية ساوث كارولينا إلى المكتب البيضاوي.

وتؤدي الممثلة روبن رايت، التي تجسد شخصية كلير زوجة أندروود، دور الشخصية الرئيسية في الموسم الأخير.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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