إسطنبول تتخطى 129 دولة من حيث عدد السكان

وصل عدد سكان مدينة إسطنبول، خلال العام الماضي، إلى 15مليونا و29 ألفا و231 نسمة، وتخطى بذلك عدد سكان 129 دولة منفردة.

وبحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول من بيانات هيئة الإحصاء التركية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن عدد سكان إسطنبول يشكل 18.6% من إجمالي عدد سكان تركيا، الذي بلغ 80 مليونا و810 آلاف و525 نسمة خلال 2017.

وأوضحت المعطيات، أن عدد سكان إسطنبول زاد 868 ألفا و764 شخصا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 15مليونا و29 ألفا و231 نسمة في 2017.

ولفتت إلى أن عدد سكان إسطنبول يتجاوز عدد سكان 129 دولة حول العالم.

وهذه قائمة ببعض الدول التي تتخطاها إسطنبول من حيث عدد السكان:

تشاد: 14.9 مليونا

الصومال: 14.7 مليونا

غينيا: 12.7 مليونا

جنوب السودان: 12.6 مليونا

رواندا: 12.2 مليونا

كوبا: 11.5 مليونا

تونس: 11.5 مليونا

بلجيكا: 11.4 مليون

بنين: 11.2 مليون

اليونان: 11.2 مليونا