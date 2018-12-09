البث الحي
منوعات

شاهد: ملك بلجيكا يرفض حضور افتتاح متحف يذكر بماضي بلاده الاستعماري

9/12/2018

رفض الملك فيليب عاهل بلجيكا دعوة لحضور حفل افتتاح متحف يذكر بالماضي الاستعماري لبلاده في أفريقيا.

  • التفاصيل:
  • رئيس الوزراء شارل ميشيل وبعض الوزراء سيحضرون افتتاح المتحف، بعد أعمال تجديد دامت خمس سنوات لتحويله من معرض للدعاية المؤيدة للاستعمار إلى متحف ينتقد ماضي البلاد.
  • انتقادات كثيرة كانت توجه للمتحف، المليء بالأعمال الفنية والحيوانات البرية المحنطة، لتجاهله جرائم قوات الملك ليوبولد الثاني التي كانت تقطع أيادي من يقاومون العمل بالسخرة في القرن التاسع عشر.
  • التقديرات تقول إن الملايين قتلوا خلال استعمار بلجيكا لما يعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر القرن التاسع عشر.
  • ما تزال أعمال فنية كثيرة موجودة في مكانها بالمتحف لكن تمت إضافة المزيد من تعليقات أفارقة على شاشات الفيديو وعروضا لفنانين من الكونغوليين.
  • يتضمن أحد الأعمال شجرة عائلة تضم 120 فردا.
  • بسبب ماضيها الاستعماري، أصبحت بلجيكا، هذا البلد الأوربي الصغير، أحد الاقتصادات التجارية الأكثر نجاحا في العالم.
  • بلغت تكلفة أعمال التجديد في متحف أفريقيا، الذي يقع في مبنى فخم على الطراز الكلاسيكي الجديد خارج العاصمة بروكسل، 66 مليون يورو (نحو 75 مليون دولار).
  • ما زال الكثير من البلجيك يجهلون التاريخ الاستعماري لبلادهم في أفريقيا، ويقول مدير المتحف قال إن مسؤولية تعريف البلجيك بتاريخ بلادهم يقع على عاتق مسؤولي التعليم وليس دور المتحف.
  • حذر نشطاء من أنه بالرغم من تجديد المتحف، فإنه ما زال يضم قطعا مسروقة من الكونغو ويجب إعادتها إلى موطنها الأصلي، وهو ما اتفق معه مدير المتحف قائلا إن هناك الكثير من الأسئلة بشأن آلية ذلك.
المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)