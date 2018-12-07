شاهد: مدرسة تركية تحول طائرة لفصل دراسي

تتفرد مدرسة في ولاية إزمير غربي تركيا، بوجود طائرة حقيقية في حديقتها، يستطيع الطلبة الاستمتاع برحلات جوية في قمرة قيادتها عبر تقنية المحاكاة، كما يتلقون في داخلها دروسهم.

التفاصيل:

المدرسة حصلت على الطائرة التي انتهى عمرها الجوي، وأعادت تصميمها من الداخل بشكل يتناسب مع الطلاب، ووضعت بها 20 جهاز كمبيوتر، ويتلقى بها الطلبة دروس البرمجة واللغة الإنجليزية، كما تستضيف مكتبة المدرسة.

فكرة طائرة المدرسة تمخضت عن اقتراح لأحد الطلبة بأن توضع طائرة في حديقة المدرسة.

من حين لآخر يستخدم الطلبة برنامج محاكاة الطيران، الموجود بقمرة القيادة، للقيام برحلة جوية فوق إزمير، ومن ثم العودة لساحة المدرسة.

الفكرة