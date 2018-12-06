شاهد: لوحات إعلانية في بيروت دعماً لكارلوس غصن

استيقظ اللبنانيون في بيروت الخميس على لوحات إعلانية تحمل صور رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن الموقوف منذ أسابيع في اليابان بتهم إخفاء عائدات مالية.

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لوحات دعم رجل الأعمال الذي يحمل أيضا الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية انتشرت في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة.

أرفقت اللوحات التي وزعت بمبادرة من شركة إعلانات خاصة، بتعليق باللغة الإنجليزية "كلنا كارلوس غصن".

مطلق الحملة قال إنها تمّت بمبادرة شخصية انطلاقاً من كونه أحد "معارف" غصن.

مطلق الحملة: إنها مجرّد حملة ضد الظلم.. كارلوس غصن ليس مذنباً حتى إثبات العكس.

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