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منوعات|لبنان

شاهد: لوحات إعلانية في بيروت دعماً لكارلوس غصن

كارلوس غصن
كارلوس غصن
6/12/2018

استيقظ اللبنانيون في بيروت الخميس على لوحات إعلانية تحمل صور رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن الموقوف منذ أسابيع في اليابان بتهم إخفاء عائدات مالية.

التفاصيل
  • لوحات دعم رجل الأعمال الذي يحمل أيضا الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية انتشرت في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة.
  • أرفقت اللوحات التي وزعت بمبادرة من شركة إعلانات خاصة، بتعليق باللغة الإنجليزية "كلنا كارلوس غصن". 
  • مطلق الحملة قال إنها تمّت بمبادرة شخصية انطلاقاً من كونه أحد "معارف" غصن.    
  • مطلق الحملة: إنها مجرّد حملة ضد الظلم.. كارلوس غصن ليس مذنباً حتى إثبات العكس.  
خلفية
  • أوقفت السلطات اليابانية غصن في 19 نوفمبر/تشرين الثاني في خطوة أثارت صدمة في عالم الأعمال وقطاع السيارات تحديداً.
  • صوتت اثنتان من الشركات التي كان يترأسها، "نيسان" و"ميتسوبيشي"، على إقالته بينما لا يزال يترأس إدارة شركة "رينو" الفرنسية.    
  • أثار توقيف غصن استهجاناً واسعاً في لبنان حيث ينظر إليه على أنه من أبرز وجوه الاغتراب اللبناني الواسع في العالم، وأنجح رجال الأعمال في الخارج.
  • كرمت السلطات اللبنانية مرارا في وقت سابق غصت وأصدرت طابعا بريديا باسمه في عام 2017.
  • منذ توقيفه، أبدى مسؤولون لبنانيون واقتصاديون تضامنهم مع غصن الذي عاش في لبنان خلال فترة طفولته وشبابه، بعد ولادته في البرازيل، وقبل أن يسافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية.
  • غصن لديه استثمارات عدة في لبنان خصوصاً في مجال صناعة النبيذ وفي القطاعين المصرفي والعقاري.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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