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دراسة: المهاجرون للدول الغنية يتمتعون بصحة أوفر من المواطنين

متظاهرون أمام البيت الأبيض للاحتجاج على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الهجرة.
متظاهرون أمام البيت الأبيض للاحتجاج على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الهجرة.
6/12/2018

أشارت دراسة إلى أن المهاجرين غالبا ما يتمتعون بصحة أفضل من سكان البلدان الغنية التي يسافرون إليها مثل الولايات المتحدة ويساعدون في مكافحة الأمراض بالعمل في مجال الرعاية الصحية فيها

وخلص تقرير نشرته كلية لندن الجامعية ودورية (لانسيت) الطبية إلى أن ما يردده العامة عن أن المهاجرين يشكلون مخاطر صحية وعبئا على الأنظمة الصحية ما هي إلا خرافات تستخدم لتحريك المشاعر المعادية للمهاجرين.

 أعمار المهاجرين أطول وصحتهم أفضل:
  • وجدت الدراسة التي استمرت عامين أن متوسط أعمار المهاجرين بوجه عام أطول من متوسط أعمار نظرائهم من سكان البلدان المضيفة وكانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض مثل السرطان والقلب منهم.
  • ذكرت الدراسة أنهم أكثر عرضة لأمراض كالالتهاب الكبدي والسل وفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز وعادة ما ينقلون تلك الأمراض بين الجاليات المهاجرة وليس عامة السكان.
  • قال إبراهيم أبو بكر رئيس لجنة كلية لندن الجامعية-لانسيت للهجرة والصحة التي أجرت الدراسة: "يشير تحليلنا إلى أن المهاجرين يتمتعون بصحة جيدة ويساهمون بشكل إيجابي في اقتصاد البلدان المضيفة.
  • في البلدان الغنية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة يشكل المهاجرون نسبة كبيرة من القوى العاملة في المجال الصحي" بحسب أبوبكر.
  • راجع التقرير 96 دراسة و5464 حالة وفاة بين أكثر من 15 مليون مهاجر ووجد عدم اتساق بين مجموعات المهاجرين.
  • على سبيل المثال كانت الوفيات بين المهاجرين من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أقل مقارنة مع عموم السكان في ست دول أوربية شملتها الدراسة، لكنها كانت أعلى بين المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا وشرق أوربا.
  • قال ريتشارد هورتون رئيس تحرير لانسيت في بيان "في كثير جدا من البلدان تستخدم قضية المهاجرين لتقسيم المجتمعات وتقديم أجندة تحظى برضا الجماهير" وأضاف "مساهمة المهاجرين بشكل عام في الاقتصاد أكبر من الأعباء الاقتصادية التي يشكلونها".
  • اعتمدت النتائج في الأساس على دراسات عن صحة المهاجرين في الدول الغنية بسبب نقص البيانات في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، لذلك حذر التقرير من أن الدراسة ربما لا تعكس الوضع الصحي للمهاجرين في الدول الأفقر التي يقصدونها.
المصدر : رويترز
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