دراسة: المهاجرون للدول الغنية يتمتعون بصحة أوفر من المواطنين

أشارت دراسة إلى أن المهاجرين غالبا ما يتمتعون بصحة أفضل من سكان البلدان الغنية التي يسافرون إليها مثل الولايات المتحدة ويساعدون في مكافحة الأمراض بالعمل في مجال الرعاية الصحية فيها

وخلص تقرير نشرته كلية لندن الجامعية ودورية (لانسيت) الطبية إلى أن ما يردده العامة عن أن المهاجرين يشكلون مخاطر صحية وعبئا على الأنظمة الصحية ما هي إلا خرافات تستخدم لتحريك المشاعر المعادية للمهاجرين.

أعمار المهاجرين أطول وصحتهم أفضل: