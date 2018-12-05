شاهد: كلب ضال ينقذ مرمى فريق أرجنتيني من هدف مؤكد

أصبح كلب ضال بطلا غير متوقع لفريق أرجنتيني بعد تصديه لهدف مؤكد كان على وشك هز شباكه.

الحادثة وقعت ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم، حيث كان فريق خوفينتورد أونيدا متقدم بثلاثة أهداف على فريق ديفينسورز بيلغرانو.

وكان فريق خوفينتورد كان على وشك تسجيل الهدف الرابع حين ارتكب حارس ديفينسورز "بريان لياندرو" خطأ قاتلا بتسديد الكرة في ظهر مهاجم الفريق المنافس، حينها استلم مهاجم خوفينتود الكرة وسددها تجاه المرمى وبدلا من أن تدخل الشباك اصطدمت بالكلب الضال الذي كان يركض أمام المرمى وابعد الكرة عن الشباك.

حارس المرمى ارتكب خطأ قاتلا بتسديد الكرة في ظهر مهاجم الفريق المنافس

الكلب كان يركض بموازاة خط المرمى ليتصدى لهدف مؤكد

الكلب الضال تصدى للكرة التي كانت على وشك هز شباك فريق ديفينسورز بيلغرانو