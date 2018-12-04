شاهد: أغلى شجرة عيد ميلاد في أوربا.. من الذهب الخالص

قدم محل لتجارة الذهب في مدينة ميونخ الألمانية، عرضا استثنائيا، تمثل في إقامة شجرة عيد ميلاد مكسوة بأكثر من ألفي قطعة ذهبية تعلوها نجمة براقة، باستخدام 63 كيلوغراما من الذهب الخالص.

شجرة من ذهب:

تبدو الشجرة الذهبية في شكلها مثل شبيهاتها التي تصنع من الشوكولاتة في هذه المناسبات لكن الصفوف المتراصة التي تشبه صفوف الشوكولاتة كانت تضم عملات ذهبية حقيقية.

وقام محل تجارة الذهب في مدينة ميونخ الألمانية (بروا وروم) بتقديم عرضه الاحتفالي، لشجرة عيد الميلاد الذهبية والمكسوة بأكثر من ألفي قطعة ذهبية وتقدر قيمتها بحوالي مليونين و300 ألف يورو، ما يجعلها أغلى شجرة عيد ميلاد في أوربا.

واستخدم متجر الذهب 2018 قطعة ذهبية لبناء هذه التحفة المميزة.

وبالتعاون مع دار سك النقود النمساوية استغرق كساء الشجرة بالذهب أكثر من ساعة، وستظل الشجرة التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار معروضة أمام دار برو أوروم للذهب في ميونخ، حتى 15 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.