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أدوات التجميل أثناء الحمل تؤثر على سن المراهقة لدى الأطفال

4/12/2018

أشارت دراسة أمريكية إلى إمكانية أن تؤثر أدوات التجميل التي تستخدمها النساء أثناء فترة الحمل على بدء سن المراهقة لدى أطفالها.

تفاصيل الدراسة:
  • الدراسة نشرت اليوم في مجلة "هيومان ريبروداكشن" العلمية المعنية بأبحاث التناسل.
  • الباحثون توصلوا إلى وجود علاقة خاصة بين مادتي ديثيل الفاثلات وتريكلوسان والمراهقة بين الفتيات.
  • مادة تريكلوسان تستخدم في عالم مستحضرات التجميل ضد الميكروبات وكمادة حافظة، في حين تستخدم مادة ديثيل الفاثلات كمادة لتثبيت العطور.
  • فريق الدراسة بحث التأثير بعيد المدى لمركب فثالات وبرابين والفينولات، وهي مواد متهمة بأنها ذات تأثير سلبي على النظام الهرموني لدى النساء بشكل خاص.
  • الباحثون أخذوا عينتي بول من كل امرأة حامل، كما حللوا عينات بول 338 طفلا في سن تسع سنوات.
  • الباحثون فحصوا بعد ذلك الأطفال خلال السنوات الأربع التالية للسنوات التسع باستخدام اختبار معروف يظهر بدء المراهقة لدى الأطفال.
دراسات سابقة:
  • الباحثون استندوا في نتائجهم إلى دراسة بدأت عام 1999 بشأن عواقب المبيدات الحشرية على الحوامل ونسلهن، خاصة العاملات منهن في القطاع الزراعي.
  • دراسة بريطانية سابقة كشفت أن الاستخدام الشائع عالميًا لمادة تريكلوسان المضادة للبكتريا يمكن أن يساهم في تكون أنواع من البكتريا المستعصية على المضادات الحيوية.
المصدر : الألمانية
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