أدوات التجميل أثناء الحمل تؤثر على سن المراهقة لدى الأطفال

أشارت دراسة أمريكية إلى إمكانية أن تؤثر أدوات التجميل التي تستخدمها النساء أثناء فترة الحمل على بدء سن المراهقة لدى أطفالها.
تفاصيل الدراسة:
- الدراسة نشرت اليوم في مجلة "هيومان ريبروداكشن" العلمية المعنية بأبحاث التناسل.
- الباحثون توصلوا إلى وجود علاقة خاصة بين مادتي ديثيل الفاثلات وتريكلوسان والمراهقة بين الفتيات.
- مادة تريكلوسان تستخدم في عالم مستحضرات التجميل ضد الميكروبات وكمادة حافظة، في حين تستخدم مادة ديثيل الفاثلات كمادة لتثبيت العطور.
- فريق الدراسة بحث التأثير بعيد المدى لمركب فثالات وبرابين والفينولات، وهي مواد متهمة بأنها ذات تأثير سلبي على النظام الهرموني لدى النساء بشكل خاص.
- الباحثون أخذوا عينتي بول من كل امرأة حامل، كما حللوا عينات بول 338 طفلا في سن تسع سنوات.
- الباحثون فحصوا بعد ذلك الأطفال خلال السنوات الأربع التالية للسنوات التسع باستخدام اختبار معروف يظهر بدء المراهقة لدى الأطفال.
دراسات سابقة:
- الباحثون استندوا في نتائجهم إلى دراسة بدأت عام 1999 بشأن عواقب المبيدات الحشرية على الحوامل ونسلهن، خاصة العاملات منهن في القطاع الزراعي.
- دراسة بريطانية سابقة كشفت أن الاستخدام الشائع عالميًا لمادة تريكلوسان المضادة للبكتريا يمكن أن يساهم في تكون أنواع من البكتريا المستعصية على المضادات الحيوية.