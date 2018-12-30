في السويد.. الفاكهة والشاي والقهوة مجانية ضمن عقد عمل الموظف

في السويد تقدم معظم الجهات الحكومة القهوة والشاي والفاكهة مجانا للموظفين وتعتبرها مشمولة ضمن عقد العمل.

وقال موقع السويد باللغة العربية التابع للمعهد السويدي (هيئة حكومية) إن بعض شركات القطاع الخاص تقوم بالأمر نفسه مع الموظفين.

وأورد الموقع بعض الحقائق حول السويد:

معظم الجهات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص تعتبر القهوة والشاي والفواكه مشمولة للموظف ضمن عقد العمل.

يوجد في أغلب الأماكن العامة جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي (جهاز مزيل الرجفان) الذي يوفر الصدمات الكهربائية للقلب بشكل سريع ويساعد على إنقاذ الحياة.

يدرب بعض العمال على استخدام جهاز الصدمات وذلك من ضمن قوانين الحماية في أماكن العمل.

من المتعارف في السويد احترام الوقت في جميع الظروف، بغضّ النظر عمّا إذا كنت ذاهب لإجراء مقابلة عمل أو للقاء الأصدقاء خلال فترة استراحة القهوة.

للوقت أهميّة قًصوى تفوق أيّ انتظار، وذلك لأنّ السويديّين يقدّرون الالتزام بالمواعيد.

بين الحين والآخر يجمع مكتب التخطيط للمدن، إحصائيات لقياس حركة المرور في الشوارع عبر الآلات.

يقاس من خلال هذه العملية كل من السرعة والحجم، وتشكل هذه الإحصائيات بعد ذلك الأساس للتخطيط المدني في مجال النقل والتنمية العمرانية.

السويد: