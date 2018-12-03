شاهد: شرطة نيويورك تستنفر جهودها لإعادة خاتم زواج مفقود

تمكنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية من إعادة خاتم زواج سقط من سائحين بريطانيين، تزوجا حديثا، في شبكة التهوية الخاصة بمترو الأنفاق في "تايمز سكوير".

الشرطة نشرت على صفحتها على موقع تويتر مقطعا مصورا من كاميرات المراقبة يظهر الزوجين وهما يحاولان عبثا استعادة الخاتم بعد أن سقط داخل شبكة التهوية.

وتمكن رجال شرطة نيويورك في البداية من استعادة وتنظيف الخاتم لكنها لم تستطع العثور على الزوجين.

وطلبت الشرطة من متابعيها مساعدتها في العثور على الزوجين، اللذين اتضح أنهما سائحان بريطانيان وعادا بالفعل إلى بلدهما.

وتمت مشاهدة المقطع أكثر من 7 ملايين مرة وأعيد بثه نحو 30 ألف مرة.

وقالت شرطة نيويورك على تويتر إن "الزوجين السعيدين (الآن) عادا إلى بلدهما ولكن بفضل ما قمتم به من إعادة التغريدات سمعا أننا نبحث عنهما. نعدّ ترتيبات لإعادة الخاتم إليهما. تهانينا".

وكتبت الشرطة على تويتر إلى جانب صورة للزوجين المبتسمين "نشكر تويتر. القضية أغلقت.. مع حب جون ودانييلا وإدارة شرطة نيويورك".

ويزور أكثر من 350 ألف شخص يوميا تايمز سكوير في وسط مانهاتن والذي يُعرف باسم "ملتقى طرق العالم".

صورة التقطتها كاميرات المراقبة للزوج وهو يحاول البحث عن الخاتم في شبكة تهوية مترو الأنفاق