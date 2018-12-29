شاهد: مسن تخطى السبعين يسعى لعبور الأطلسي"

انطلق بحّار فرنسي متقاعد، في رحلة عبر الأطلسي داخل كبسولة برميل من الخشب مصممة خصيصًا للإبحار "وحيدًا" في وسط البحر.

وأبحر المسن الفرنسي جيان جاكيه، من منطقة الهيرو في جزر الكناري الإسبانية، الأربعاء الماضي، حيث يتطلع لقطع 4500 كيلو متر حتى جزر الكاريبي خلال ثلاثة أشهر.

وسافر "رَجل البرميل" على متن الكبسولة المصنوعة من الخشب الرقائقي، والتي يبلغ طولها 3 أمتار وعرضها متران و10 سنتيمترات.

وسيقوم البحار الذي يبلع من العمر 71 عامًا، برمي علامات من كبسولته على طول الرحلة، لمساعدة علماء المحيطات في دراستهم للتيارات في المحيط الأطلسي.

رجل البرميل.. يسعى لعبور الأطلسي (غيتي)