زيادة 7.5% في أعداد السائحين لتايلاند خلال 2018

بلغت أعداد السائحين الذين زاروا تايلاند من يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، 34.4 مليون سائح، بزيادة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

التفاصيل:

وزارة السياحة التايلاندية قالت في بيان إنها تقترب من تحقيق الهدف الذي حددته بداية العام وهو الوصول لرقم 35 مليون سائح في العام.

عائدات السياحة هذا العام بلغت نحو 1.8 مليار بات (العملة المحلية)، نحو 55.3 مليون دولار، بزيادة 10 في المئة تقريبا عن العام الماضي.

الصين جاءت في المركز الأول بنحو 9.7 مليون سائح بزيادة 7.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ماليزيا، كانت الأكبر من حيث نسبة الزيادة التي بلغت 15.5%، ولكنها جاءت في المركز الثاني خلف الصين بأكثر من 3.5 مليون سائح.

العدد الأكبر من السائحين كان من منطقة شرق أسيا بأكثر من 23.6 مليون سائح، وبنسبة نمو 9.2%.

قارة أوربا جاءت في المركز الثاني بنحو 6 ملايين سائح، بزيادة بلغت 4 في المئة.

هيئة السياحة التايلاندية أعلنت عن تنظيم البلاد لعروض ألعاب نارية تستمر لست ساعات متواصلة على مسافة 2 كيلومتر بمناسبة احتفالات العام الجديد.

الهيئة تتوقع أن تجتذب العروض أكثر من ثلاثة ملايين سائح سيتدفقون على البلاد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من عام 2018.

الهيئة أطلقت مؤخرا عددا من المبادرات والحملات التي تهدف للحفاظ على البيئة والحد من النفايات خاصة البلاستيكية بنسبة 50% بحلول عام 2020.