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شاهد: مساجد أردنية تضاء بالطاقة الشمسية

27/12/2018

تحولت عدة مساجد في الأردن من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر أخرى صديقة للبيئة، ويشمل هذا في كثير من الأحيان تثبيت ألواح شمسية على أسطحها.

طاقة بديلة:
  • أكثر من ألف مسجد في الأردن، باتوا يعتمدون على الطاقة المتجددة بدلًا من التقليدية.
  • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، قررت جعل 5500 مسجد يعتمدون على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة طالما أنها تتلقى مبالغ كافية لإنجاز المشروع. 
  • هناك 6500 مسجد في المملكة، تأمل الوزارة في أن تعتمد جميعها على الطاقة المتجددة.
  • الوزارة وضعت قائمة بأسماء المساجد التي تستهلك الطاقة التقليدية بشكل كبير ولديها فواتير كهرباء مرتفعة.
مسجد بالأردن يعتمد على الطاقة الشمسية بديلا عن الكهرباء
تكاليف الكهرباء:
  • السبب الرئيسي للتحول إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية هو ارتفاع أسعار الكهرباء بالأردن.
  • كثير من المصلين في المساجد، يعتمدون على الكهرباء في تشغيل مرواح السقف ومكيفات الهواء.
  • تكلفة الكهرباء في الأردن من بين الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان، وفق الخبير في الطاقة المتجددة أحمد السلايمة.
  • يتعين على الأردن الاستثمار في الطاقة الشمسية بسبب المناخ المشمس وتسخير الموارد الطبيعية التي لديه، وفق اعتقاد السلايمة.
خبير الطاقة المتجددة أحمد السلايمة: تكلفة الكهرباء بالأردن من بين الأعلى في العالم
صعوبات:
  • جعْل كل هذه المساجد تعتمد على الطاقة الشمسية أمر يحتاج الكثير من الأموال.
  • مشروع الطاقة الشمسية يواجه الكثير من الصعوبات.
  • التكلفة الإجمالية للمشروع تتراوح من 50 إلى 55 مليون دينار (من 70.521 الى 77.547 مليون دولار).
  • الوزارة وفرت من 20% إلى 25% من التكلفة الإجمالية، بينما دفعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 25%، ويأتي الباقي من مساهمات متبرعين.
المصدر : أسوشيتد برس
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