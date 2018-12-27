شاهد: مساجد أردنية تضاء بالطاقة الشمسية

تحولت عدة مساجد في الأردن من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر أخرى صديقة للبيئة، ويشمل هذا في كثير من الأحيان تثبيت ألواح شمسية على أسطحها.
طاقة بديلة:
- أكثر من ألف مسجد في الأردن، باتوا يعتمدون على الطاقة المتجددة بدلًا من التقليدية.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، قررت جعل 5500 مسجد يعتمدون على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة طالما أنها تتلقى مبالغ كافية لإنجاز المشروع.
- هناك 6500 مسجد في المملكة، تأمل الوزارة في أن تعتمد جميعها على الطاقة المتجددة.
- الوزارة وضعت قائمة بأسماء المساجد التي تستهلك الطاقة التقليدية بشكل كبير ولديها فواتير كهرباء مرتفعة.
تكاليف الكهرباء:
- السبب الرئيسي للتحول إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية هو ارتفاع أسعار الكهرباء بالأردن.
- كثير من المصلين في المساجد، يعتمدون على الكهرباء في تشغيل مرواح السقف ومكيفات الهواء.
- تكلفة الكهرباء في الأردن من بين الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان، وفق الخبير في الطاقة المتجددة أحمد السلايمة.
- يتعين على الأردن الاستثمار في الطاقة الشمسية بسبب المناخ المشمس وتسخير الموارد الطبيعية التي لديه، وفق اعتقاد السلايمة.
صعوبات:
- جعْل كل هذه المساجد تعتمد على الطاقة الشمسية أمر يحتاج الكثير من الأموال.
- مشروع الطاقة الشمسية يواجه الكثير من الصعوبات.
- التكلفة الإجمالية للمشروع تتراوح من 50 إلى 55 مليون دينار (من 70.521 الى 77.547 مليون دولار).
- الوزارة وفرت من 20% إلى 25% من التكلفة الإجمالية، بينما دفعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 25%، ويأتي الباقي من مساهمات متبرعين.